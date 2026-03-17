„Den Bahnhof kann man nicht einfach wegreißen“

Eine neue Straßenbahn quer durch den Linzer Süden sorgt vor der Gemeinderatssitzung für Diskussionen. Ahoi Linz bringt eine „5er-Bim“ ins Spiel – von der Trauner Kreuzung bis zum Pichlinger See. Verkehrsreferent Martin Hajart kann der Idee grundsätzlich etwas abgewinnen, hat aber auch Zweifel. Vor allem ein Detail im Vorschlag sorgt bei ihm für amüsierte Skepsis.
Der Linzer Süden wächst: Neue Wohngebiete entstehen, bestehende Stadtteile verdichten sich – und mit ihnen steigt auch der Bedarf an leistungsfähigen Verkehrsverbindungen. Vor diesem Hintergrund bringt Ahoi Linz in der kommenden Gemeinderatssitzung die Idee einer neuen Straßenbahnlinie ins Spiel. Unter dem Arbeitstitel „5er-Bim“ schlägt man eine neue Ost-West-Verbindung im Süden der Stadt vor.
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