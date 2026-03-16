Wo in Wiens Schulen die Probleme am größten sind

Die Umsetzung der jahrelangen Neos-Forderung nach einem „Chancenbonus“ – Förderung für Pflichtschulen nach sozialen Kriterien – ist das Leuchtturmprojekt des einstigen Wiener Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr als Bildungsminister. Nach vielen Verhandlungen, Sitzungen und Arbeitskreisen gibt es nun endlich die Liste, und damit ist amtlich: 228 von österreichweit 400 Schulen mit „niedriger oder sehr niedriger sozioökonomischer Ausgangslage“ befinden sich in Wien.