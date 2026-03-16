Wo in Wiens Schulen die Probleme am größten sind

Kuba will sich den USA wirtschaftlich öffnen
Historischer Schritt
Ab dem nächsten Schuljahr sollen Problemschulen im ganzen Land über den „Chancenbonus“ mehr Personal bekommen. Die nun veröffentlichte Liste zeigt: Mehr als die Hälfte der problematischen Schulen im ganzen Land ist in Wien, mit teils erstaunlichen Unterschieden je nach Bezirk.
Die Umsetzung der jahrelangen Neos-Forderung nach einem „Chancenbonus“ – Förderung für Pflichtschulen nach sozialen Kriterien – ist das Leuchtturmprojekt des einstigen Wiener Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr als Bildungsminister. Nach vielen Verhandlungen, Sitzungen und Arbeitskreisen gibt es nun endlich die Liste, und damit ist amtlich: 228 von österreichweit 400 Schulen mit „niedriger oder sehr niedriger sozioökonomischer Ausgangslage“ befinden sich in Wien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.