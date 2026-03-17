99ers-Legende tippt im Meisterrennen auf Graz

„Ich habe fertig“, zitiert Daniel Woger die Fußball-Trainerlegende Giovanni Trapattoni. Schluss, Ende – die Eishockey-Karriere des langjährigen Graz-Cracks hat einen Schlussstrich gefunden. 21 Jahre war Woger Profi, 17 Jahre davon in Österreichs höchster Spielklasse. Bei 749 Einsätzen verbuchte der 71-fache Nationalspieler 116 Tore, sorgte für 157 Assists. „Die halbe Karriere habe ich bei den 99ers verbracht. Graz, dieser Klub und die Stadt werden immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und wenn es die Zeit erlaubt, werde ich auch vorbeikommen. Ich werde immer mit diesem Ort eine Verbindung haben, habe in Graz mit Ex-Kollegen wie Daniel Oberkofler Freunde fürs Leben gefunden.“