Viele Faktoren sorgen für Play-off-Krise der Bulls

Ein Serienstand bei dem sich viele vermutlich immer noch die Augen reiben: Salzburg liegt in der Viertelfinalserie der ICE Hockey League mit 0:3 gegen Pustertal zurück. Mit einer Niederlage in Bruneck könnte für den Serienmeister die Saison bereits morgen vorbei sein. Die „Krone“ wagt eine Analyse, warum die Eisbullen solche Probleme haben: