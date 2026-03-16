Viele Faktoren sorgen für Play-off-Krise der Bulls
Kurz vor Saisonaus
Der ICE Hockey League-Serienmeister EC Red Bull Salzburg steht im Viertelfinale kurz vor dem Aus. Die Eisbullen liegen in der Serie mit 0:3 in Rückstand. Die „Krone“ begab sic hauf Spurensuche, wo die Probleme beim einstigen Liga-Dominator liegen.
Ein Serienstand bei dem sich viele vermutlich immer noch die Augen reiben: Salzburg liegt in der Viertelfinalserie der ICE Hockey League mit 0:3 gegen Pustertal zurück. Mit einer Niederlage in Bruneck könnte für den Serienmeister die Saison bereits morgen vorbei sein. Die „Krone“ wagt eine Analyse, warum die Eisbullen solche Probleme haben:
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