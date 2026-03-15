Lenkererhebung kam ein halbes Jahr nach Verstoß
Späte Post von Behörde
„Beim Kassieren ist die Behörde immer schnell“ – das mutmaßt man als gelernter Österreicher schon gerne einmal. Doch ganz so ist es nicht, wie ein aktueller Fall eines „Krone“-Lesers (77) aus Ried im Innkreis zeigt. Bei ihm war der Verstoß bereits vor einem halben Jahr.
Der Mann bekam kürzlich von der Bezirkshauptmannschaft Ried eine Lenkererhebung zugestellt. „Zuerst war mir gar nicht klar, was ich da gemacht haben soll“, sagt der rüstige Innviertler. Erst beim genauen Durchlesen kam die Überraschung.
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