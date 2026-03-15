Inklusion im Job: Luxus statt Selbstverständnis?

Die Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderungen in Kärnten ist angespannt: Im Jänner waren 1878 Menschen mit Beeinträchtigung arbeitslos – ein Anstieg um 9,2 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres. Zum Vergleich: Die Gesamtarbeitslosigkeit in Kärnten stieg im selben Zeitraum lediglich um 0,2 Prozent.