Inklusion im Job: Luxus statt Selbstverständnis?

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Gegen Miami
Immer mehr Menschen mit Behinderungen sind in Kärnten ohne Arbeit. Gleichzeitig drohen Kürzungen bei wichtigen Unterstützungsleistungen. Die „Krone“ hat einen Betrieb besucht, in dem Menschen erfolgreich integriert arbeiten.
Die Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderungen in Kärnten ist angespannt: Im Jänner waren 1878 Menschen mit Beeinträchtigung arbeitslos – ein Anstieg um 9,2 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres. Zum Vergleich: Die Gesamtarbeitslosigkeit in Kärnten stieg im selben Zeitraum lediglich um 0,2 Prozent.
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