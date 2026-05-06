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„Krone“ aus Rom

„Muster ist eine Ikone, Thiem geht den Fans ab“

Tennis
06.05.2026 06:30
Die Tennisanlage im „Foro Italico“ in Rom.
Die Tennisanlage im „Foro Italico“ in Rom.(Bild: Peter Moizi)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi

Romantisch und historisch! Das „Foro Italico“ in Rom gehört zu den kultigsten Tennisorten der Welt – „Krone“-Sportchef Peter Moizi berichtet aus der Ewigen Stadt, in der Superstar Jannik Sinner dieser Tage im Mittelpunkt steht. Zum Auftakt winkt dem Weltranglisten-Ersten ein Duell mit Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner.  

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Die „Krone“ berichtet aus Rom

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