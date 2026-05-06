„Muster ist eine Ikone, Thiem geht den Fans ab“

Romantisch und historisch! Das „Foro Italico“ in Rom gehört zu den kultigsten Tennisorten der Welt – „Krone“-Sportchef Peter Moizi berichtet aus der Ewigen Stadt, in der Superstar Jannik Sinner dieser Tage im Mittelpunkt steht. Zum Auftakt winkt dem Weltranglisten-Ersten ein Duell mit Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner.