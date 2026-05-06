Nagelneue Wasserstoffbusse sind bereits kaputt

Kaum im Einsatz, schon außer Gefecht. Im Dezember 2025 stellten die Wiener Linien die erste Buslinie komplett auf Wasserstoff-Betrieb um. Um etwas mehr als zehn Millionen Euro wurden zehn Fahrzeuge angeschafft. Jetzt sind sieben der zehn Busse bereits kaputt – und können nicht repariert werden.
Die nagelneuen Fahrzeuge kommen auf der Linie 39 zum Einsatz. Oder besser kamen: Denn nur noch drei der zehn Wasserstoffbusse sind derzeit funktionstüchtig. Die anderen sieben stehen in der Garage Leopoldau und warten auf ihre Reparatur. Doch wann diese erfolgt, steht in den Sternen.
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