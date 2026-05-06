Gegenprojekt zu Wasserstoff-Anlage an Lieserfluss

Ein Kärntner Energieanbieter will ein Wasserkraftwerk im Liesertal errichten – und zwar genau in dem Gewässerbereich, wo auch die umstrittene Wasserstoffforschungsanlage errichtet werden soll. Die Behörden prüfen.
Die umstrittene Wasserstoffforschungsanlage, die, wie mehrfach berichtet, auf dem Grundstück neben der Autobahnabfahrt in Gmünd errichtet werden soll, ist nicht das einzige bei der Behörde eingereichte Projekt, das für den Betrieb Wasser aus dem Lieserfluss benötigt. Wie die „Krone“ erfuhr, langte im Februar ein Gegenprojekt zu dem geplanten Zentrum ein.
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