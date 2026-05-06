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Bekam Druck von Ex

HiPP-Verdächtiger: „Sie zieht mir die Hosen aus“

Österreich
06.05.2026 13:00
Neben dem Holzspielhaus lagerte der Verdächtige säckeweise Gift auf der Terrasse mit Seeblick.
Neben dem Holzspielhaus lagerte der Verdächtige säckeweise Gift auf der Terrasse mit Seeblick.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der mutmaßliche Erpresser und Gemeingefährder, der Rattengift in Babybrei gemischt haben soll, sitzt in U-Haft. Im Hintergrund stehen eine Kündigung und wohl auch finanzielle Existenzangst. Alle bisher bekannten Details nur bei Krone+.

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Das mutmaßlich vom ehemaligen HiPP-Manager (39) verfasste Erpresserschreiben liegt der „Krone“ mittlerweile vor. „Die Zeit läuft ab“, wird darin gedroht. Der Mann hortete laut Ermittlern säckeweise Rattengift auf seiner Terrasse.

Am 27. März verschob er kurzfristig sein Abschiedsgespräch in der Konzern-Niederlassung in Gmunden (Oberösterreich), tauchte aber plötzlich dort auf – mit einem heimtückischen Lächeln, wie es heißt.

Sein Jahresgehalt hatte er zuvor angeblich freiwillig reduziert, um im Streit mit seiner Ex („Sie zieht mir die Hosen aus“) unter der Einkommensgrenze zur Förderung von Gerichts- und Anwaltskosten zu bleiben – für seine Kollegen war er allerdings ein einziges „Fragezeichen“ ...

Lesen Sie die ganze Geschichte bei Krone+:
Die „Krone“ hat den Erpresserbrief und neue, schaurige Details zum mutmaßlichen Giftmischer ...
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„Krone“ deckt auf
HiPP-Akt: Die letzten Geheimnisse des Giftmischers
05.05.2026

Der gebürtige Slowake will nichts mit Gift und Erpressung des Familienunternehmens in Deutschland zu tun haben. Überhaupt bringe ihn dieses ganze Tamtam rund um Rattengift im Babybrei nur auf die Palme – wie auch seine Festnahme.

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