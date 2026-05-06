Medizinischer Notfall
Swiss-Flieger musste in Kasachstan zwischenlanden
In Kasachstan ist am Mittwoch ein Flugzeug der Swiss außerplanmäßig gelandet. Verantwortlich war ein medizinischer Notfall des Co-Piloten, wie die Airline mitteilte. An Bord seien drei Ärzte gewesen, die eine Zwischenlandung empfohlen hätten.
Zuvor leisteten die Ärzte noch Erste Hilfe. Die Maschine war auf dem Weg von Seoul nach Zürich. Wie Flightradar24 zeigt, kam sie vom Kurs ab. Die Piloten setzten einen Notruf mit dem Code 7700 für eine allgemeine Luftnotlage ab. Das Flugzeug sei dann sicher in Almaty in Kasachstan gelandet, hieß es.
Die Swiss bedauerte die Umstände für die Fluggäste. Die Gesundheit und das Wohlbefinden des Co-Piloten hätten aber oberste Priorität gehabt, teilte das Unternehmen mit.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem Zwischenfall:
Der Co-Pilot wurde nach der Zwischenlandung medizinisch versorgt. An Bord waren 227 Passagierinnen und Passagiere sowie 14 Besatzungsmitglieder. „Wir wissen sehr gut, dass die ungeplante Landung für unsere Fluggäste erhebliche Auswirkungen auf ihre Reisepläne haben“, sagte eine Sprecherin von Swiss. Für die Weiterreise werde nach der bestmöglichen Lösung gesucht.
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