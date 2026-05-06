Swiss-Flieger musste in Kasachstan zwischenlanden

Zuvor leisteten die Ärzte noch Erste Hilfe. Die Maschine war auf dem Weg von Seoul nach Zürich. Wie Flightradar24 zeigt, kam sie vom Kurs ab. Die Piloten setzten einen Notruf mit dem Code 7700 für eine allgemeine Luftnotlage ab. Das Flugzeug sei dann sicher in Almaty in Kasachstan gelandet, hieß es.