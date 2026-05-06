Unsere verlässliche Energiestütze bröckelt dahin

Wie der Verbund-Konzern mitteilte, liefern die Laufkraftwerke heuer bislang deutlich weniger Strom als im langjährigen Durchschnitt. Konkret liegt die Erzeugung aktuell um rund 28 Prozent darunter. Nach einem sehr guten Jahr 2024 deutet sich damit bereits das zweite Jahr mit einem markanten Rückgang an. Hauptgründe sind fehlende Niederschläge sowie Schneemangel, eine rasche Besserung ist derzeit nicht in Sicht.