Wiener war mittendrin im Schweizer Meistermärchen

Der Wiener und Ex-Rapidler Furkan Dursun feierte mit FC Thun das größte Märchen der Schweizer Fußballgeschichte. Riesenfeier auf dem Rathausplatz, aber den Partyurlaub ließ er aus. Beim Klub, der auch von Fans finanziert wird, kann sich der U21-Teamkicker aber durchaus eine Zukunft vorstellen ...
„Das Leicester der Alpen“ und unzählige Vergleiche zu Kaiserslautern 1998 – das Thuner Meistermärchen schrieb in allen namhaften internationalen Gazetten Schlagzeilen. Der Titelerfolg hat aber auch alles was es für eine gute Geschichte braucht: Der Aufsteiger aus dem 40.000-Einwohner-Städtchen holt sich zehn Jahre nach dem Beinahe-Konkurs durch Fans finanziert den ersten Super-Liga-Pokal. Was will das Fußballherz mehr?
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