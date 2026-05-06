Wiener war mittendrin im Schweizer Meistermärchen

„Das Leicester der Alpen“ und unzählige Vergleiche zu Kaiserslautern 1998 – das Thuner Meistermärchen schrieb in allen namhaften internationalen Gazetten Schlagzeilen. Der Titelerfolg hat aber auch alles was es für eine gute Geschichte braucht: Der Aufsteiger aus dem 40.000-Einwohner-Städtchen holt sich zehn Jahre nach dem Beinahe-Konkurs durch Fans finanziert den ersten Super-Liga-Pokal. Was will das Fußballherz mehr?