So kontert Papst Leo die neue Attacke von Trump

„Friede sei mit euch“: Papst verweist auf seine ersten Worte

Zugleich stellte das Kirchenoberhaupt klar, dass die katholische Kirche sich seit Jahren eindeutig gegen alle Atomwaffen positioniere. Daran gebe es keinen Zweifel, so der Papst mit Blick auf die jüngsten Aussagen Trumps, der Leo unter anderem vorgeworfen hatte, eine nukleare Aufrüstung des Iran zu akzeptieren.