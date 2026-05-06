Semmering-Basistunnel: Zwei Arbeiter eingeklemmt

Auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Zwei Arbeiter (32, 42) wurden unter der Klappe eines Förderlifts eingeklemmt und verletzten sich unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber stand im Einsatz.
Gegen 6.30 Uhr waren eine 32-Jährige und ein 42-Jähriger mit Rückbauarbeiten auf der Semmering-Basistunnel-Baustelle beschäftigt. Dabei führten die beiden Arbeiten an einem mehrere Hundert Meter in die Tiefe ragenden Förderlift durch. Als sich die Klappe des Lifts unerwartet öffnete, wurden die Beine der beiden Arbeiter eingeklemmt.
Kollege eilte zu Hilfe
Jener 56-jährige Arbeiter, der den Förderlift bediente, versuchte, seine beiden Kollegen umgehend zu befreien und die Klappe wieder zu öffnen. Dies gelang jedoch erst nach einigen Sekunden, weshalb die Beine für kurze Zeit unter enormer Last eingeklemmt blieben. Beide erlitten Beinverletzungen unbestimmten Grades.
Landesstraße gesperrt
Während die 32-Jährige vom Roten Kreuz ins LKH Wiener Neustadt eingeliefert wurde, musste der 42-Jährige vom Rettungshubschrauber „Christophorus 3“ ins Krankenhaus geflogen werden. Die L117 (Buchauer Straße) musste für die Dauer des Rettungseinsatzes vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Weitere Erhebungen durch das Arbeitsinspektorat sowie die Polizei Mürzzuschlag sind im Gange.
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