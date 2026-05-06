Semmering-Basistunnel: Zwei Arbeiter eingeklemmt

Gegen 6.30 Uhr waren eine 32-Jährige und ein 42-Jähriger mit Rückbauarbeiten auf der Semmering-Basistunnel-Baustelle beschäftigt. Dabei führten die beiden Arbeiten an einem mehrere Hundert Meter in die Tiefe ragenden Förderlift durch. Als sich die Klappe des Lifts unerwartet öffnete, wurden die Beine der beiden Arbeiter eingeklemmt.