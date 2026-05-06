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Deutscher Bundesligist kommt nach Saalfelden

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.05.2026 13:19
Nicolas Seiwald (li.).
Nicolas Seiwald (li.).(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

RB Leipzig hält im Sommer sein Trainingslager in Österreich ab. Wie der deutsche Topklub am Mittwoch bekanntgab, reist das Team um die ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald am 1. August in den Pinzgau.

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Der Sommerfahrplan des deutschen Bundesligisten RB Leipzig nimmt langsam Formen an. Am 13. Juli starten die Roten Bullen mit ihrem ersten Training in die Vorbereitung auf die neue Saison. Danach folgen zwei Testspiele (25. Juli gegen Ingolstadt, 1. August gegen SC Verl). Noch am Tag des zweiten Probegalopps macht sich das Team der ÖFB-Kicker Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald auf den Weg zum Trainingslager. Das halten die Sachsen heuer in Saalfelden (Pinzgau) ab.

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Schwitzen für neue Saison
Dort residieren die Leipziger, die sich zwei Spieltage vor Schluss auf Rang drei der deutschen Bundesliga befinden, bis 7. August. Mit bis zu zwei Trainingseinheiten pro Tag bereiten sie sich im Pinzgau auf die neue Spielzeit vor.

In den abschließenden beiden Spielen der Saison 2025/26 geht es für Leipzig noch daheim gegen St. Pauli und auswärts in Freiburg. Mit vier Punkten Vorsprung auf die Plätze vier, fünf und sechs sieht es für das Team von Trainer Ole Werner gut aus, in Zukunft wieder in der Champions League vertreten zu sein.

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