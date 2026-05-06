Deutscher Bundesligist kommt nach Saalfelden

Der Sommerfahrplan des deutschen Bundesligisten RB Leipzig nimmt langsam Formen an. Am 13. Juli starten die Roten Bullen mit ihrem ersten Training in die Vorbereitung auf die neue Saison. Danach folgen zwei Testspiele (25. Juli gegen Ingolstadt, 1. August gegen SC Verl). Noch am Tag des zweiten Probegalopps macht sich das Team der ÖFB-Kicker Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald auf den Weg zum Trainingslager. Das halten die Sachsen heuer in Saalfelden (Pinzgau) ab.