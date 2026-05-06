60 Prozent der Passwörter in einer Stunde knackbar

Wie es richtig geht

„Wenn Angreifer bereits wissen, welche Zeichen Nutzer bevorzugen, sinkt die zum Knacken benötigte Zeit drastisch. Um der Versuchung vorhersehbarer Symbole zu entgehen, sollten Passwörter mit speziellen Generatoren erstellt werden, die Buchstaben, Zahlen und Symbole mit gleicher Wahrscheinlichkeit zufällig kombinieren. Ein Passwort, das nur aus einem einzelnen Wort besteht – selbst mit angehängter Zahl oder einem Sonderzeichen -, ist keine starke Wahl“, warnte Alexey Antonov, Data Science Team Lead bei Kaspersky.