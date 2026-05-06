Kärntner-Liga-Kicker vor Wechsel in die USA!

Von der Kärntner Liga nach Amerika! Noah Pogatetz zieht es im Sommer nach Texas. Dort soll der aktuelle KAC-Kicker am College Texas A&M internationale Betriebswirtschaft studieren und eben Fußball spielen. Der Kontakt kam über Instagram zustande. „Da hat mich eine Agentur angeschrieben“, erzählt der 19-Jährige. „Dann kam es in Wien zu einem Showcase, da waren mehrere Colleges aus den USA. Ich hatte drei Angebote, zwei aus Florida und eines aus Texas!“