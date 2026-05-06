Löschflugzeug in Polen abgestürzt: Pilot tot

Verunglückter Pilot war „hoch qualifiziert“

Der Löscheinsatz forderte bereits ein Todesopfer – ein Dromader-Löschflugzeug war am Dienstag abgestürzt. Wie es zu der Tragödie genau kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. „Wir erwarten die Beteiligung der Kommission zur Untersuchung von Flugzeugunfällen und der Staatsanwaltschaft, die die möglichen Ursachen dieses tragischen Absturzes ermitteln werden. Der Pilot, der ums Leben gekommen ist, war erfahren und hoch qualifiziert“, so der Minister. Er sprach der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus.