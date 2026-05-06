Kampf gegen Waldbrand
Löschflugzeug in Polen abgestürzt: Pilot tot
Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im Südosten Polens gegen einen großen Waldbrand – ein Löschflugzeug ist dabei am Dienstag abgestürzt. Der Pilot kam bei dem Unglück ums Leben.
Nach wochenlanger Trockenheit stehen im Solska-Wald südlich von Lublin mehr als 250 Hektar in Flammen, wie die Nachrichtenagentur PAP am Mittwoch berichtete. An den Einsätzen sind rund 80 Feuerwehrbrigaden beteiligt. Der Brand brach am Dienstag aus.
Weitere Bilder von dem Waldbrand:
Die Situation ist laut Behörden weiterhin ernst, das Feuer würde sich aber derzeit nicht mehr ausbreiten. „Im Moment stabilisiert sich die Lage. Das Feuer hat aufgehört, sich auszubreiten. Die Situation wird weiterhin laufend beobachtet“, erklärte Innenminister Marcin Kierwiński.
Windrichtung wird im Auge behalten
„Der Einsatz von Hubschraubern seit den frühen Morgenstunden soll helfen, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen“, erklärte der Politiker am Mittwoch. „Wir beobachten auch die Wettervorhersage, eine leichte Änderung der Windrichtung könnte die Arbeit der Einsatzkräfte behindern“, so Kierwiński.
Eine Evakuierung war bislang nicht erforderlich. „Die Feuerausbrüche sind mindestens vier bis fünf Kilometer von den nächstgelegenen Gebäuden entfernt, sodass die Situation unter Kontrolle ist“, berichtete der Innenminister. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, sich vom Feuer fernzuhalten und keine Fenster zu öffnen.
Verunglückter Pilot war „hoch qualifiziert“
Der Löscheinsatz forderte bereits ein Todesopfer – ein Dromader-Löschflugzeug war am Dienstag abgestürzt. Wie es zu der Tragödie genau kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. „Wir erwarten die Beteiligung der Kommission zur Untersuchung von Flugzeugunfällen und der Staatsanwaltschaft, die die möglichen Ursachen dieses tragischen Absturzes ermitteln werden. Der Pilot, der ums Leben gekommen ist, war erfahren und hoch qualifiziert“, so der Minister. Er sprach der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus.
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