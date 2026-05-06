„Ich bin ja nicht blöd, ich mache nur viel Blödes“

„Eine Lehrerin hat die Kinder ganz mies behandelt“, empörte sich eine junge Kärntnerin über eine Pädagogin, die ihre Schützlinge auf der Straße unflätig beschimpft hatte. Sie startete deswegen eine Hetzkampagne im Internet – erst vor Gericht stellte sich heraus, dass Lehrerin und Schule verwechselt worden waren!