Friedrich Merz und die ernüchterte Republik

Nur 15 Prozent mit Merz zufrieden

Dabei fehlt es der Regierung nicht an großen Herausforderungen. Die wirtschaftliche Lage hat sich verschlechtert, zuletzt auch wegen der neuen Spannungen im Nahen Osten und steigender Energiepreise. Gleichzeitig wächst der Druck von rechts. In mehreren Umfragen liegt die AfD inzwischen vor der Union. Für viele Wähler erscheint die Regierung schwach und zerstritten. Nur noch 15 Prozent der Bürger zeigen sich laut Deutschlandtrend mit ihrer Arbeit zufrieden.