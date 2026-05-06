Marius Borg Høiby muss weiter im Gefängnis bleiben

„Erhebliche Wiederholungsgefahr“

Der Vergewaltigungs-Prozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit war im März zu Ende gegangen. Schon seit Beginn der Verhandlung Anfang Februar sitzt Høiby in U-Haft. Er hatte gegen ein Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen. Einen früheren Antrag auf Freilassung hatte das Gericht mit Verweis auf „die Schwere und den Umfang des Falls sowie die hohe Wiederholungsgefahr“ bereits abgelehnt. Auch die Fußfessel lehnte der zuständige Richter am Mittwoch wegen „erheblicher Wiederholungsgefahr“ ab.