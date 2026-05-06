Brucker „Leitfuchs“ ist auf seiner letzten Jagd

Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass mich dieses Spiel nicht berührt“, verrät Martin Breg der „Krone“. Wenn die BT Füchse am Mittwoch (19 Uhr, HIER im Livestream >>) in Bruck auf Linz treffen, wird die Truppe alles dafür geben, dass es nicht das letzte Heimspiel ihres langjährigen Kapitäns ist. Denn Breg und der Brucker Handball gehen im Sommer nach über zwei Jahrzehnten getrennte Wege.