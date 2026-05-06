Nach Chaos: Schicker verlängert bei Hoffenheim

Andreas Schicker hat seinen Vertrag als Sport-Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim verlängert. Das hat der Verein – inklusive Video auf Instagram – am Mittwoch verkündet. Dazu gab es auch lobende Worte von Klub-Mäzen Dietmar Hopp. Zuletzt wurde der Verein lange Zeit von einem internen Machtkampf erschüttert.
Nach lange andauernden Machtkämpfen innerhalb des Vereins ist bei Hoffenheim nun offenbar wieder Ruhe eingekehrt. Und Sportgeschäftsführer Andreas Schicker sitzt wieder fest im Sattel. Der Vertrag mit dem Österreicher wurde „langfristig verlängert“, ließ die TSG wissen. Über die genaue Laufzeit machte man keine Angaben.
„Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten“, fand Gesellschaft Hopp lobende Worte für Schicker.
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