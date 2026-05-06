Nach Chaos: Schicker verlängert bei Hoffenheim

Nach lange andauernden Machtkämpfen innerhalb des Vereins ist bei Hoffenheim nun offenbar wieder Ruhe eingekehrt. Und Sportgeschäftsführer Andreas Schicker sitzt wieder fest im Sattel. Der Vertrag mit dem Österreicher wurde „langfristig verlängert“, ließ die TSG wissen. Über die genaue Laufzeit machte man keine Angaben.