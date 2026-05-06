Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Klein und Groß

Lernschwäche? Museum lädt zum Mitmach-Tag ein!

Kärnten
06.05.2026 12:00
Ausstellung „Mission Klimaschutz“: am Lotterientag mit Führungen in Einfacher Sprache.
Ausstellung „Mission Klimaschutz“: am Lotterientag mit Führungen in Einfacher Sprache.(Bild: JOHANNES PUCH)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Konzentrationsschwächen plagen Kleine und Große. Doch am 8. Mai wird es dazu im Museum spannend. Verschiedene Stationen und Programmpunkte laden zum Mitmachen ein.

0 Kommentare

Formähnliche Buchstaben verwechseln, dadurch in der Schule von den anderen ausgelacht werden und auch als Erwachsener lieber vortäuschen, die Brille vergessen zu haben, um nicht selbst etwas ausfüllen zu müssen: Legasthenie haben etwa zehn Prozent der Österreicher. Viele weitere Lernschwierigkeiten und auch Konzentrationsschwächen plagen die Menschen.

„Lernen durch Bewegung“ und weitere Angebote
Für sie werden am heurigen Lotterientag im kärnten museum spannende Mitmach-Stationen aufgebaut. Der Eintritt ist dabei frei für alle bis 18 Jahre, für alle mit Behinderung und alle mit Vorweis eines Lotterienprodukts, also einer Quittung oder eines Loses.

Ein Band der Freundschaft knüpfen und seine eigenen Stärken erkennen ist ebenso ein wichtiger Programmpunkt wie die Anti-Mobbing-Werkstatt bei der Schauspielerin und psychologischen Beraterin Manuela Rader (9 bis 12.45 Uhr im Obergeschoß). Wie man durch Bewegung lernt, vermittelt Verena Krakolinig. Auf der Terrasse wird ein Teambuilding-Spiel angeboten. Der Verein Ohrenschmaus lädt zur Schreibwerkstatt zum Thema Arbeit (11.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr). Backstage hinter die Kulissen der Kunst blicken können Besucher am Freitag bei Führungen in Einfacher Sprache.

Über das Angebot

Der Lotterientag mit inklusivem Angebot findet im kärnten museum in Klagenfurt am Freitag, 8. Mai, von 9 bis 17 Uhr statt.

Der Verein „Mensch zuerst“ präsentiert eine Fotoausstellung, Texte in Einfacher Sprache werden vorgetragen (Seminarraum im Hochparterre). Die Mitmach-Ausstellung „Mission Klimaschutz“ kann am Freitag bei Führungen in Einfacher Sprache erlebt werden (10 bis 11 Uhr und 13 bis 14 Uhr).

Fragen zur Leichten Sprache beantwortet die Organisation autArk in der Säulenhalle, wo die Lebenshilfe Übungen zur Einfachen Sprache im Unterschied zur Standard-Sprache anbietet. Grundsätzlich geht es um kurze Sätze mit gebräuchlichen Wörtern. Mehr Informationen, Spiel und Spaß am 8. 5.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
06.05.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
163.365 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.689 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.806 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1814 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
754 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
685 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Mehr Kärnten
Für Klein und Groß
Lernschwäche? Museum lädt zum Mitmach-Tag ein!
Krone Plus Logo
Noch ein Vorhaben
Gegenprojekt zu Wasserstoff-Anlage an Lieserfluss
Krone Plus Logo
Prozess nach Shitstorm
„Ich bin ja nicht blöd, ich mache nur viel Blödes“
Krone Plus Logo
Im kommenden Sommer
Kärntner-Liga-Kicker vor Wechsel in die USA!
Krone Plus Logo
Bis zu 35.000 Euro
Neue Fördermittel für Versorgung von Tieren in Not
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf