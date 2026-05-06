Lernschwäche? Museum lädt zum Mitmach-Tag ein!

Konzentrationsschwächen plagen Kleine und Große. Doch am 8. Mai wird es dazu im Museum spannend. Verschiedene Stationen und Programmpunkte laden zum Mitmachen ein.
Formähnliche Buchstaben verwechseln, dadurch in der Schule von den anderen ausgelacht werden und auch als Erwachsener lieber vortäuschen, die Brille vergessen zu haben, um nicht selbst etwas ausfüllen zu müssen: Legasthenie haben etwa zehn Prozent der Österreicher. Viele weitere Lernschwierigkeiten und auch Konzentrationsschwächen plagen die Menschen.
„Lernen durch Bewegung“ und weitere Angebote
Für sie werden am heurigen Lotterientag im kärnten museum spannende Mitmach-Stationen aufgebaut. Der Eintritt ist dabei frei für alle bis 18 Jahre, für alle mit Behinderung und alle mit Vorweis eines Lotterienprodukts, also einer Quittung oder eines Loses.
Ein Band der Freundschaft knüpfen und seine eigenen Stärken erkennen ist ebenso ein wichtiger Programmpunkt wie die Anti-Mobbing-Werkstatt bei der Schauspielerin und psychologischen Beraterin Manuela Rader (9 bis 12.45 Uhr im Obergeschoß). Wie man durch Bewegung lernt, vermittelt Verena Krakolinig. Auf der Terrasse wird ein Teambuilding-Spiel angeboten. Der Verein Ohrenschmaus lädt zur Schreibwerkstatt zum Thema Arbeit (11.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr). Backstage hinter die Kulissen der Kunst blicken können Besucher am Freitag bei Führungen in Einfacher Sprache.
Der Lotterientag mit inklusivem Angebot findet im kärnten museum in Klagenfurt am Freitag, 8. Mai, von 9 bis 17 Uhr statt.
Der Verein „Mensch zuerst“ präsentiert eine Fotoausstellung, Texte in Einfacher Sprache werden vorgetragen (Seminarraum im Hochparterre). Die Mitmach-Ausstellung „Mission Klimaschutz“ kann am Freitag bei Führungen in Einfacher Sprache erlebt werden (10 bis 11 Uhr und 13 bis 14 Uhr).
Fragen zur Leichten Sprache beantwortet die Organisation autArk in der Säulenhalle, wo die Lebenshilfe Übungen zur Einfachen Sprache im Unterschied zur Standard-Sprache anbietet. Grundsätzlich geht es um kurze Sätze mit gebräuchlichen Wörtern. Mehr Informationen, Spiel und Spaß am 8. 5.
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