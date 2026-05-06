Lernschwäche? Museum lädt zum Mitmach-Tag ein!

Ein Band der Freundschaft knüpfen und seine eigenen Stärken erkennen ist ebenso ein wichtiger Programmpunkt wie die Anti-Mobbing-Werkstatt bei der Schauspielerin und psychologischen Beraterin Manuela Rader (9 bis 12.45 Uhr im Obergeschoß). Wie man durch Bewegung lernt, vermittelt Verena Krakolinig. Auf der Terrasse wird ein Teambuilding-Spiel angeboten. Der Verein Ohrenschmaus lädt zur Schreibwerkstatt zum Thema Arbeit (11.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr). Backstage hinter die Kulissen der Kunst blicken können Besucher am Freitag bei Führungen in Einfacher Sprache.