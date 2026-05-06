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Neue Fördermittel für Versorgung von Tieren in Not

Kärnten
06.05.2026 05:00
Die Einrichtung eines tierärztlichen Notdienstes stellt keine gesetzliche Verpflichtung dar – es ...
Die Einrichtung eines tierärztlichen Notdienstes stellt keine gesetzliche Verpflichtung dar – es ist eine freiwillige Leistung. (Symbolfoto)(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In Kärnten fehlt derzeit ein flächendeckender tierärztlicher Notdienst. Nun soll eine neue Lösung Abhilfe schaffen. Das Land stellt Finanzierung auf – Klagenfurt und Villach als Partner gefragt. 

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Wenn das geliebte Haustier plötzlich am Wochenende nachts mit Schmerzen kämpft, dann zählt womöglich jede Minute. Doch guter Rat ist teuer: Seit Monaten steht in Kärnten kein flächendeckender und organisierter tierärztlicher Notdienst zur Verfügung – was zu großem Unmut bei Tierbesitzern führt.

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