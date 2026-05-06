Neue Fördermittel für Versorgung von Tieren in Not

In Kärnten fehlt derzeit ein flächendeckender tierärztlicher Notdienst. Nun soll eine neue Lösung Abhilfe schaffen. Das Land stellt Finanzierung auf – Klagenfurt und Villach als Partner gefragt.
Wenn das geliebte Haustier plötzlich am Wochenende nachts mit Schmerzen kämpft, dann zählt womöglich jede Minute. Doch guter Rat ist teuer: Seit Monaten steht in Kärnten kein flächendeckender und organisierter tierärztlicher Notdienst zur Verfügung – was zu großem Unmut bei Tierbesitzern führt.
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