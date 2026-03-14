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Horror-Tat von Graz

„Erste, was ich sah, war ein schwarzer Stiefel“

Österreich
14.03.2026 18:00
Seit seiner Kindheit spielt Sam Schach. Nachdem er bei dem School-Shooting schwer verletzt ...
Seit seiner Kindheit spielt Sam Schach. Nachdem er bei dem School-Shooting schwer verletzt worden war, träumte er im Koma von einer Partie mit Garri Kasparow.(Bild: Krone KREATIV/Martina Prewein, Imre Antal)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Beinahe wäre auch er bei dem verheerenden School-Shooting im Juni 2025 in Graz gestorben. In einem Buch berichtet der Gymnasiast Sam Askari nun über den Moment, in dem ihm der Täter eine Kugel in den Kopf geschossen hat. Über die Minuten davor – und über das Danach. 

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„Ich hörte einen Knall. Ich zuckte zusammen. Was war das? Eine Fensterscheibe, durch die ein Ball geflogen war? Eine Türe, die zu laut zugeschlagen worden war? Nein, es klang anders. So ein Geräusch hatte ich in der Schule noch nie gehört.

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