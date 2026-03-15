Antisemitische Postings durch Wiener Reisebüro

Befremdlich sind die Inhalte, die ein Reiseveranstalter aus Wien seit dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen teilt und postet. Der Fachverband der Reisebüros distanziert sich in aller Schärfe, ein Insider bezeichnet die Beiträge als klar antisemitisch und judenfeindlich. Der Reisebürochef selbst schweigt.
Es ist ein Abbild der heutigen Zeit – Kriege finden immer auch in sozialen Medien statt. In Foren wird gehetzt, beschimpft, auch Fälschungen, Falschmeldungen und Propaganda werden schamlos geteilt. Teils auch über Kanäle, die definitiv nicht der Privatsphäre zuzuordnen sind. Die „Krone“ stieß etwa auf den Fall eines Reisebüros bzw. Reiseveranstalters aus Wien, der mehr oder weniger dafür bekannt ist, Aufenthalte im Iran, aber auch nach Ägypten, Armenien, Indien oder Usbekistan zu organisieren.
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