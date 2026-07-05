Das war drei Tage lang Vergnügen vom Feinsten

Für die Sicherheit der erwarteten drei Millionen Besucher sorgte unter anderem die Wiener Berufsfeuerwehr. Die mit Personal, Fahrzeugen, Booten und Geräten auf dem 4,5 Kilometer langen Festgelände, der Neuen Donau, dem Donaustrom und im Umfeld präsent ist. Die zuständige Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) stattete den Kameraden einen Besuch ab und wagte sich in das Feuerwehrboot. Für die Florianijünger war es ein äußerst herausforderndes Wochenende mit zwei intensiven Großeinsätzen: Großbrand in einer Lagerhalle in Stadlau und eine Gasexplosion in Floridsdorf – wir berichteten. „Mein größter Dank gilt den Einsatzkräften der Wiener Berufsfeuerwehr und aller beteiligten Organisationen, die hier unter herausfordernden Bedingungen hervorragende Arbeit leisteten“, so Novak.