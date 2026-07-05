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Das war drei Tage lang Vergnügen vom Feinsten

Wien
05.07.2026 22:25
Riesenandrang am dritten und letzten Festivaltag auf der Donauinsel.
Riesenandrang am dritten und letzten Festivaltag auf der Donauinsel.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Mit einem fulminanten Finale und großen Emotionen ging am Sonntag das Donauinselfest zu Ende. Es war wieder einmal eine Party der Superklasse.

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Auch am dritten Festivaltag zog das Donauinselfest einmal mehr die Massen an. Schon am frühen Nachmittag war der Zustrom auf die Insel enorm. Dazu beigetragen haben vermutlich auch die durchaus angenehmen Temperaturen von 25 Grad. Der kurze Regenschauer tat der guten Stimmung jedenfalls keinen Abbruch.

Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak (SPÖ) stattete der Berufsfeuerwehr auf ...
Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak (SPÖ) stattete der Berufsfeuerwehr auf der Insel einen Besuch ab und wagte sich in das Feuerwehrboot.(Bild: Matthias Lechner)

Für die Sicherheit der erwarteten drei Millionen Besucher sorgte unter anderem die Wiener Berufsfeuerwehr. Die mit Personal, Fahrzeugen, Booten und Geräten auf dem 4,5 Kilometer langen Festgelände, der Neuen Donau, dem Donaustrom und im Umfeld präsent ist. Die zuständige Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) stattete den Kameraden einen Besuch ab und wagte sich in das Feuerwehrboot. Für die Florianijünger war es ein äußerst herausforderndes Wochenende mit zwei intensiven Großeinsätzen: Großbrand in einer Lagerhalle in Stadlau und eine Gasexplosion in Floridsdorf – wir berichteten. „Mein größter Dank gilt den Einsatzkräften der Wiener Berufsfeuerwehr und aller beteiligten Organisationen, die hier unter herausfordernden Bedingungen hervorragende Arbeit leisteten“, so Novak.

Jazz Gitti wurde von ihren Fans frenetisch gefeiert. Von Donauinselfest-Veranstalter und SPÖ ...
Jazz Gitti wurde von ihren Fans frenetisch gefeiert. Von Donauinselfest-Veranstalter und SPÖ Wien-Landessekretär Jorg Neumayer und dem Geschäftsführerduo vom Pro Event Team gab es einen Blumenstrauß.(Bild: Christian JOBST)

„Sicher über zehnmal auf der Insel aufgetreten“
Auf der Schlagerbühne trat Sonntagabend dann noch ein echtes Wiener Original auf: die Jazz Gitti. Erst kürzlich feierte sie ihren 80. Geburtstag. Wie oft sie schon auf der Insel aufgetreten ist? „Sicher über zehnmal!“ Dafür gab es von Veranstalter Jörg Neumayer und dem Donauinselfest-Organisationsteam vor dem Auftritt einen Blumenstrauß. Ihr 1,5-Stunden-Auftritt begeisterte Jung und Alt.

Mit über 2,5 Milliarden Streams, 25 Millionen Shazams und mehr als 35 Gold-, Platin- und ...
Mit über 2,5 Milliarden Streams, 25 Millionen Shazams und mehr als 35 Gold-, Platin- und Diamantauszeichnungen zählt Alle Farben zu den erfolgreichsten deutschen Dance-Acts weltweit. Am Donauinselfest sorgte er auf der Kronehit-Bühne für eine ausgelassene Stimmung,(Bild: AlexanderMüller)
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Auf der Festbühne in der „Krone“ -Area ging Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt mit einem Staraufgebot zu Ende. Konstantin (29) war vom Auftritt der österreichischen Sängerin NESS vollauf begeistert: „Das Herkommen hat sich auf alle Fälle gelohnt!“

Der deutsche Sänger KAMRAD überzeugte bei seinem Liveauftritt.
Der deutsche Sänger KAMRAD überzeugte bei seinem Liveauftritt.(Bild: Gerhard Bartel)
Krönender Abschluss: Donauinselfest-Headliner Nico Santos
Krönender Abschluss: Donauinselfest-Headliner Nico Santos(Bild: Gerhard Bartel)

Danach konnte man die deutschen Sänger KAMRAD und Nico Santos erleben. Die Tophits „Rooftop“, „Play with Fire“ oder „All Time High“ des erfolgreichen deutschen Popsängers durften dabei natürlich nicht fehlen.

Indes steht bereits der Termin für die nächste Insel-Sause fest: Es wird wieder wie gewohnt am letzten Schulwochenende von 25. bis 27. Juni 2027 über die Bühne gehen. Diskussionen über eine Vorverlegung der Sommerferien hin oder her.

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