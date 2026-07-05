Das war drei Tage lang Vergnügen vom Feinsten

Mit einem fulminanten Finale und großen Emotionen ging am Sonntag das Donauinselfest zu Ende. Es war wieder einmal eine Party der Superklasse.
Auch am dritten Festivaltag zog das Donauinselfest einmal mehr die Massen an. Schon am frühen Nachmittag war der Zustrom auf die Insel enorm. Dazu beigetragen haben vermutlich auch die durchaus angenehmen Temperaturen von 25 Grad. Der kurze Regenschauer tat der guten Stimmung jedenfalls keinen Abbruch.
Für die Sicherheit der erwarteten drei Millionen Besucher sorgte unter anderem die Wiener Berufsfeuerwehr. Die mit Personal, Fahrzeugen, Booten und Geräten auf dem 4,5 Kilometer langen Festgelände, der Neuen Donau, dem Donaustrom und im Umfeld präsent ist. Die zuständige Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) stattete den Kameraden einen Besuch ab und wagte sich in das Feuerwehrboot. Für die Florianijünger war es ein äußerst herausforderndes Wochenende mit zwei intensiven Großeinsätzen: Großbrand in einer Lagerhalle in Stadlau und eine Gasexplosion in Floridsdorf – wir berichteten. „Mein größter Dank gilt den Einsatzkräften der Wiener Berufsfeuerwehr und aller beteiligten Organisationen, die hier unter herausfordernden Bedingungen hervorragende Arbeit leisteten“, so Novak.
„Sicher über zehnmal auf der Insel aufgetreten“
Auf der Schlagerbühne trat Sonntagabend dann noch ein echtes Wiener Original auf: die Jazz Gitti. Erst kürzlich feierte sie ihren 80. Geburtstag. Wie oft sie schon auf der Insel aufgetreten ist? „Sicher über zehnmal!“ Dafür gab es von Veranstalter Jörg Neumayer und dem Donauinselfest-Organisationsteam vor dem Auftritt einen Blumenstrauß. Ihr 1,5-Stunden-Auftritt begeisterte Jung und Alt.
Auf der Festbühne in der „Krone“ -Area ging Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt mit einem Staraufgebot zu Ende. Konstantin (29) war vom Auftritt der österreichischen Sängerin NESS vollauf begeistert: „Das Herkommen hat sich auf alle Fälle gelohnt!“
Danach konnte man die deutschen Sänger KAMRAD und Nico Santos erleben. Die Tophits „Rooftop“, „Play with Fire“ oder „All Time High“ des erfolgreichen deutschen Popsängers durften dabei natürlich nicht fehlen.
Indes steht bereits der Termin für die nächste Insel-Sause fest: Es wird wieder wie gewohnt am letzten Schulwochenende von 25. bis 27. Juni 2027 über die Bühne gehen. Diskussionen über eine Vorverlegung der Sommerferien hin oder her.
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