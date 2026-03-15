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Wo Steine „wackeln“

Reisen & Urlaub
15.03.2026 08:00
Blockheide
Blockheide(Bild: TVfriends)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dichte Wälder, Granitfelsen und mystische Moorlandschaften sind Markenzeichen des Waldviertels.

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Heute führt die TV REISEZEIT in den Norden Niederösterreichs. Moderatorin Sasa Schwarzjirg reist mit der historischen Waldviertelbahn an, optimal zum Entschleunigen, mit einem wunderbaren ersten Eindruck von der herrlichen Landschaft. In Gmünd verdient der Stadtplatz mit seinen zwei prächtigen Sgraffitohäusern Beachtung. Das Grenzstädtchen zu Tschechien eignet sich gut für Ausflüge in das Naturschutzgebiet der Blockheide mit seinen „sagenhaften“ Wackelsteinen und Granitfelsen sowie zum Stausee in Ottenstein.

Gmünd
Gmünd(Bild: mauritius images / imageBROKER / Martin Siepmann)

Reisezeit im TV

Heute, Sonntag, 17.30 Uhr, auf ORF2

Oder in die Moorlandschaft rund um Heidenreichstein, wo im Ort eine imposante Burg, deren Ursprung etwa im Jahr 1160 liegt, auf Entdeckung wartet. Die Saison startet am Palmsonntag. Auch Schloss Waldreichs in der Nähe von Ottenstein ist ein Geheimtipp in historischen Mauern: Dort befindet sich ein Greifvogelzentrum, wo ab 23.4. wieder die majestätischen Vögel zu bewundern sind. waldviertel.at

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