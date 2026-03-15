Wo Steine „wackeln“

Heute führt die TV REISEZEIT in den Norden Niederösterreichs. Moderatorin Sasa Schwarzjirg reist mit der historischen Waldviertelbahn an, optimal zum Entschleunigen, mit einem wunderbaren ersten Eindruck von der herrlichen Landschaft. In Gmünd verdient der Stadtplatz mit seinen zwei prächtigen Sgraffitohäusern Beachtung. Das Grenzstädtchen zu Tschechien eignet sich gut für Ausflüge in das Naturschutzgebiet der Blockheide mit seinen „sagenhaften“ Wackelsteinen und Granitfelsen sowie zum Stausee in Ottenstein.