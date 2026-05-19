Sibenik-Knin: Dalmatien neu entdecken

Die Gespanschaft Sibenik-Knin verbindet Meer, Geschichte und Natur auf einzigartige Weise. Zwischen Zadar und Split treffen zwei UNESCO-Stätten, mittelalterliche Städte, die Insel der Schwammtaucher, stille Orte am Krka-Fluss und einer der eindrucksvollsten Nationalparks Kroatiens aufeinander.