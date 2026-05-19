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Sibenik-Knin: Dalmatien neu entdecken

Reisen & Urlaub
19.05.2026 10:58
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(Bild: M. Pilić, TB Šibenik)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Gespanschaft Sibenik-Knin verbindet Meer, Geschichte und Natur auf einzigartige Weise. Zwischen Zadar und Split treffen zwei UNESCO-Stätten, mittelalterliche Städte, die Insel der Schwammtaucher, stille Orte am Krka-Fluss und einer der eindrucksvollsten Nationalparks Kroatiens aufeinander.

Hier muss man sich nicht zwischen Kultur und Natur entscheiden. Der Tag kann unter einer steinernen Kuppel beginnen, am Meer weitergehen und auf einer Festung oder an einem Wasserfall enden. Genau darin liegt der Reiz dieser Region: Jeder Ort hat seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Geschichte und seinen eigenen Grund, länger zu bleiben.

Sibenik: Die Stadt aus Stein
Sibenik zählt zu den faszinierendsten Städten der Adria. Anders als viele andere dalmatinische Orte entstand die Stadt nicht aus einer antiken Siedlung, sondern entwickelte sich im Mittelalter eigenständig – und bewahrte sich bis heute ihren authentischen Charakter.

Kathedrale des Heiligen Jakob, Sibenik, Julien Duval
Kathedrale des Heiligen Jakob, Sibenik, Julien Duval(Bild: Julien Duval, CNTB )
Festung des Heiligen Michael
Festung des Heiligen Michael(Bild: TB Šibenik-knin)

Herzstück der Altstadt ist die UNESCO-geschützte Kathedrale des Heiligen Jakob. Das imposante Bauwerk wurde vollständig aus Stein errichtet – ohne Mörtel – und gilt als Meisterwerk europäischer Architektur. Nur wenige Schritte entfernt eröffnen die historischen Festungen spektakuläre Ausblicke über Stadt und Meer. Besonders die Festung des Heiligen Michael begeistert heute als Open-Air-Bühne mit einzigartiger Kulisse.

Auch Badefans kommen auf ihre Kosten: Der Stadtstrand Banj verbindet entspanntes Urlaubsgefühl mit Blick auf die historische Altstadt. Noch nostalgischer präsentiert sich Jadrija mit seinen bunten Umkleidekabinen – ein traditionsreicher Badeort mit Kultstatus.

Jadrija Strand
Jadrija Strand(Bild: TB Sibenik)

Der Kanal des Heiligen Antonius
Schon die Einfahrt nach Sibenik ist ein Erlebnis. Der Kanal des Heiligen Antonius zählt zu den schönsten Naturkulissen der Region. Am Eingang wacht die imposante Festung des Heiligen Nikolaus über den Zugang zur Stadt. Die venezianische Anlage aus dem 16. Jahrhundert gehört ebenfalls zum UNESCO-Welterbe und beeindruckt bis heute mit ihrer strategischen Lage mitten am Meer.

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Boot – der Weg zur Festung verbindet Natur, Geschichte und Panorama auf einzigartige Weise. 

Festung des heiligen Nikolaus im Kanal des heiligen Antonius
Festung des heiligen Nikolaus im Kanal des heiligen Antonius(Bild: I. Tomljenović )

Krapanj: Die Insel der Schwammtaucher
Nur wenige Minuten von Brodarica entfernt liegt Krapanj – die kleinste bewohnte Insel der Adria. Autos sucht man hier vergeblich. Stattdessen prägen schmale Gassen, Steinhäuser und die Ruhe des Meeres das Bild.

Berühmt wurde die Insel durch ihre jahrhundertealte Tradition des Schwammtauchens. Bis heute ist diese Geschichte überall spürbar und macht Krapanj zu einem der authentischsten Orte der Region.

Vodice und Prvić: Lebendig und inspirierend
Vodice verbindet mediterranes Flair mit pulsierendem Leben. Promenaden, Yachthäfen und Strände sorgen für Urlaubsstimmung, während historische Spuren bis in die Römerzeit zurückreichen.

Der Yachthafen von Vodice.
Der Yachthafen von Vodice.(Bild: TB Vodice )

Ganz anders präsentiert sich die nahe Insel Prvić. Hier steht Ruhe im Mittelpunkt. Besonders sehenswert ist das Memorialzentrum von Faust Vrancić – dem kroatischen Universalgelehrten und Visionär, dessen berühmte Fallschirm-Skizze als frühe Idee des menschlichen Fliegens gilt.

Bilice und der Prokljan-See
Wer Entschleunigung sucht, findet sie in Bilice am Prokljan-See. Die Landschaft rund um den Unterlauf der Krka begeistert mit kleinen Buchten, Olivenhainen und stillen Naturmomenten – ideal als Ausgangspunkt für entspannte Ausflüge abseits des Trubels.

Nationalpark Krka: Die Kraft des Wassers
Zu den absoluten Höhepunkten der Region zählt der Nationalpark Krka. Tosende Wasserfälle, Holzstege und türkisfarbenes Wasser machen das Naturparadies zu einem der schönsten Nationalparks Kroatiens.

Besonders beeindruckend ist der Skradinski Buk mit seinen weit verzweigten Wasserfällen. Ebenso magisch wirkt die kleine Insel Visovac mit ihrem Franziskanerkloster – ein Ort voller Ruhe mitten im Wasser.

Eine Region voller Vielfalt
Die Gespanschaft Sibenik-Knin vereint auf einzigartige Weise, was anderswo oft weit auseinanderliegt: beeindruckende Kulturdenkmäler, abwechslungsreiche Natur und Orte, die ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben. Zwischen historischen Städten, stillen Inseln, lebendigen Küstenorten und den Wasserwelten des Nationalparks Krka entfaltet sich eine Region voller Charakter und Geschichten.

Genau das macht diesen Teil Dalmatiens so besonders: Man reist nicht einfach hindurch – man entdeckt ihn mit jedem Ort ein Stück mehr. Und gerade deshalb bleibt Sibenik-Knin lange in Erinnerung.

(Bild: TB Sibenik)
(Bild: TB Sibenik-knin county)
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