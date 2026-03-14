Bulgaren als Lehrmeister im Gemüseanbau

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Die Gemeinden Wallern, Tadten, St. Andrä oder Andau gelten heute als Gemüsezentren Österreichs und bewerben ihre Orte unter anderem als „Gemüsegarten des Burgenlandes“. Doch wie wurde seinerzeit die Saat dafür gelegt?
Die Anfänge des Gemüsebaus liegen in den 1930er-Jahren, als der Feldgemüsebau kleinen Landwirtschaftsbetrieben eine Nebenerwerbsmöglichkeit bot. Bereits 1930 schlossen sich die Gemüsebauern des Bezirkes Neusiedl am See zur Gemüsegenossenschaft Neusiedl am See zusammen, um die Vermarktung zu verbessern. Die Erntemengen waren noch relativ gering, doch während der Saison ging einmal wöchentlich ein Gemüsezug von Wallern nach Wien.
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