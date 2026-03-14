Bulgaren als Lehrmeister im Gemüseanbau

Die Anfänge des Gemüsebaus liegen in den 1930er-Jahren, als der Feldgemüsebau kleinen Landwirtschaftsbetrieben eine Nebenerwerbsmöglichkeit bot. Bereits 1930 schlossen sich die Gemüsebauern des Bezirkes Neusiedl am See zur Gemüsegenossenschaft Neusiedl am See zusammen, um die Vermarktung zu verbessern. Die Erntemengen waren noch relativ gering, doch während der Saison ging einmal wöchentlich ein Gemüsezug von Wallern nach Wien.