Probenstart für „Tosca“ in der Oper im Steinbruch

Mit dem Start der Proben für Giacomo Puccinis „Tosca“ beginnt die heiße Phase der Vorbereitungen für den Opernsommer 2026 in St. Margarethen. Die Neuinszenierung ist von 15. Juli bis 22. August 2026 in der Oper im Steinbruch zu erleben. Wer sich die besten Plätze sichern möchte, kann bereits jetzt Tickets im Krone Ticketshop buchen.
Der Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger verlegt die Handlung in das Rom der Napoleonischen Kriege und inszeniert die Oper vor der monumentalen Kulisse des Steinbruchs als packendes Drama voller Liebe, Eifersucht, Macht und Intrigen.
Gemeinsam mit Kostümbildner Giuseppe Palella, mit dem er bereits bei „Turandot“ (2021) und „Aida“ (2024) erfolgreiche Produktionen realisierte, setzt er auf eine Bildsprache, die tief im römischen Barock verwurzelt ist. Die Schauplätze der Oper – die Basilika Sant’Andrea della Valle, der Palazzo Farnese und die Engelsburg – spiegeln sich in einem opulenten Bühnenbild wider, das sakrale Pracht, Verfall und dramatische Spannung vereint.
Traumhafte Klänge, große Emotionen
Die musikalische Leitung übernimmt einmal mehr der italienische Dirigent Valerio Galli, der bereits 2023 mit „Carmen“ das Publikum begeisterte. Begleitet wird er vom Piedra Festivalorchester und dem Philharmonia Chor Wien unter der Leitung von Walter Zeh. Erstmals wirken auch die Gumpoldskirchner Spatzen als Kinderchor im „Te Deum“ mit.
Internationale Solisten in den Hauptrollen
In den Hauptrollen sind international renommierte Solistinnen und Solisten zu erleben: Joyce El-Khoury, Celine Byrne und Melissa Purnell alternieren als Tosca, während Bror Magnus Tødenes, Yongzhao Yu und Adorján Pataki die Rolle des Cavaradossi übernehmen. Als Scarpia stehen Gevorg Hakobyan, Hansung Yoo und Marco Caria auf der Bühne.
Für Intendant Daniel Serafin markiert der Probenbeginn einen besonderen Moment: Nach der erfolgreichen „Tosca“-Produktion 2015 kehrt Puccinis Meisterwerk in einer neuen Interpretation nach St. Margarethen zurück.
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Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Tickets für das Opernsommer-Highlight des Jahres und profitieren Sie von Ihrem BonusCard-Vorteil im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Die Premiere findet am 15. Juli 2026 statt, gespielt wird bis 22. August 2026.
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Oper im Steinbruch, St. Margarethen, Burgenland
15. Juli bis 22. August 2026
Tosca wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt.
Aktion gültig nur solange der Vorrat reicht. Max. 4 Tickets/ BonusCard