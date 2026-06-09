Probenstart für „Tosca“ in der Oper im Steinbruch

Gemeinsam mit Kostümbildner Giuseppe Palella, mit dem er bereits bei „Turandot“ (2021) und „Aida“ (2024) erfolgreiche Produktionen realisierte, setzt er auf eine Bildsprache, die tief im römischen Barock verwurzelt ist. Die Schauplätze der Oper – die Basilika Sant’Andrea della Valle, der Palazzo Farnese und die Engelsburg – spiegeln sich in einem opulenten Bühnenbild wider, das sakrale Pracht, Verfall und dramatische Spannung vereint.