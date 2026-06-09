Fachkräftemangel kann mit Wucht zurückkommen

Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage hat sich der Fachkräftemangel etwas entschärft. Doch Grund zur Entwarnung ist das nicht: Sollte sich die Konjunktur erholen, kommt der Fachkräftemangel zurück, und: Im 10-Jahresvergleich sind gut Ausgebildete noch immer knapp. Die „Krone“ weiß, wo der Mangel am stärksten ist.
Die Arbeitslosigkeit steigt, trotzdem gibt es zuhauf offene Stellen. Der Fachkräftemangel ist in Österreich für viele Betriebe ein Problem. Weil viele Firmen gerade weniger Aufträge haben und die Wirtschaft stockt, hat sich die Lage entspannt, ein langfristiger Vergleich zeigt aber, dass sich das Problem über die Jahre zugespitzt hat.
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