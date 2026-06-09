Fachkräftemangel kann mit Wucht zurückkommen

Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage hat sich der Fachkräftemangel etwas entschärft. Doch Grund zur Entwarnung ist das nicht: Sollte sich die Konjunktur erholen, kommt der Fachkräftemangel zurück, und: Im 10-Jahresvergleich sind gut Ausgebildete noch immer knapp. Die „Krone“ weiß, wo der Mangel am stärksten ist.