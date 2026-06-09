Schon wieder böses Erwachen für Max Verstappen

Auch das noch! Als wäre die Laune von Max Verstappen nach dem kürzesten Monaco-GP seiner Karriere (er kam nicht durch die erste Runde) nicht schon mies genug. Nun gesellte sich auch noch eine Hiobsbotschaft von der FIA hinzu: Denn heuer dürfen alle Teams beim Motor nachbessern, nur die beiden Rennställe von Red Bull nicht.