Vier Finalisten bei Welschriesling-Turnier

Im Genussdorado Burgenland hat der Welschriesling einen hohen Stellenwert. Mit 940 Hektar Rebfläche ist er nach dem Grünen Veltliner unter den Weißweinsorten klar die Nummer zwei. Der typisch rot-goldene Welschriesling gilt als sehr eleganter Tropfen mit einer harmonischen Säurebalance. Mehr als 50 erlesene Kostproben standen beim Turnier der „Weinzwillinge“ Herbert Oschep und Andreas Liegenfeld im Martinsschlössl in Donnerskirchen zur Wahl.