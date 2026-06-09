„Das nimmt der Liga jeglichen sportlichen Wert!“

Das Schneckenrennen um den Ostliga-Titel ist vorbei. Dass sich am Ende Gloggnitz gegen Parndorf, Krems und Leobendorf durchsetzte und die Krone aufsetzte, ist für Experte Robert Weinstabl keine Überraschung. Wer sonst überzeugte und wer enttäuschte? Hier unser Überblick.
Team der Saison: „Gloggnitz hat es sich mehr als verdient, war über die gesamte Spielzeit gesehen das konstanteste Team“, bilanziert der 189-fache Ostliga-Coach. Die Industrieviertler fixierten noch im Vorjahr erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt, stehen jetzt ganz oben. „Sie haben sich innerhalb von nur einer Saison vom Fast-Absteiger zum Meister – da sieht man, wie steil die Entwicklungskurve ist und was für eine enorme Qualität in diesem Kader steckt!“
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