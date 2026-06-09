„Das nimmt der Liga jeglichen sportlichen Wert!“

Team der Saison: „Gloggnitz hat es sich mehr als verdient, war über die gesamte Spielzeit gesehen das konstanteste Team“, bilanziert der 189-fache Ostliga-Coach. Die Industrieviertler fixierten noch im Vorjahr erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt, stehen jetzt ganz oben. „Sie haben sich innerhalb von nur einer Saison vom Fast-Absteiger zum Meister – da sieht man, wie steil die Entwicklungskurve ist und was für eine enorme Qualität in diesem Kader steckt!“