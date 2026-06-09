„War nicht glücklich, die Balance hat gefehlt“

„Der Mix zum Rausgehen, Ablenken, also die Balance, hat gefehlt. Es waren überall nur Rebstöcke und Weintrauben zu sehen“, blickt Toni Polster auf Österreichs bisher letzte WM 1998 in Frankreich zurück. Wo der Stürmer, der derzeit auf Mallorca weilt, das Team als Kapitän anführte, mit der Prohaska-Truppe im Hotel „Relais de Margaux“ im Weinbaugebiet Medoc in der Nähe von Bordeaux einquartiert war.