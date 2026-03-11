Nicht nur Öl! Hier droht wegen Krieg Preisschock

Nadelöhr treibt Aluminiumpreise

Die Preise für Aluminium sind aktuell so hoch wie seit fast vier Jahren nicht. Das liegt an einem Nadelöhr in der Aluminiumherstellung: der Straße von Hormuz. In den vergangenen Jahren haben sich Katar und Bahrain zu wichtigen Produzenten des Metalls entwickelt. Die Rohstoffe dafür werden in der Regel mit Schiffen importiert – durch die Straße von Hormuz. Diese ist allerdings seit Kriegsbeginn praktisch geschlossen.