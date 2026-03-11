Kulturerbe-Status von Singvogelfang wird geprüft

Der österreichische UNESCO-Generalsekretär Martin Fritz gibt sich im Gespräch mit der „Krone“ zurückhaltend. Das bevorstehende Monitoring sei ergebnisoffen und könne sich über einen längeren Zeitraum ziehen. Man würde das Thema aus allen Richtungen erörtern und auch die rechtlichen Aspekte abwägen.

Bewegung setzt ein

Die Zeit wird zeigen, ob den „Sängern des Waldes“ irgendwann nicht mehr ihre Freiheit genommen wird. Es gibt nun zumindest die Chance, dass die Jagd auf sie wenigstens aus dem Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes gestrichen wird. Moderne Forschung an Vögeln ist nämlich auch ohne Käfighaltung möglich, wie zahlreiche andere Initiativen zur Vogelbeobachtung zeigen.