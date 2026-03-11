Vorteilswelt
Es geht um viel Geld

Übergangener SPÖ-Mann klagt Stadt und Steuerzahler

Kärnten
11.03.2026 17:00
Ein Prozess am Klagenfurter Landesgericht sorgt für Wirbel.
Ein Prozess am Klagenfurter Landesgericht sorgt für Wirbel.
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Um eine andere Form von Postenschacher geht es bei diesem pikanten Polit-Prozess in Kärnten: Ein SP-Mann wurde bei der Bestellung für einen Top-Job übergangen. Die Gleichbehandlungskommission hat ihm bereits eine Diskriminierung attestiert, jetzt klagt er die Stadt Klagenfurt – und das könnte den Steuerzahlern teuer kommen.

Jürgen Dumpelnik gegen die Stadt Klagenfurt – da schenkt man sich nichts. Der 47-jährige SP-Mann hatte sich vor zwei Jahren als Magistratsdirektor beworben, war aus dem Hearing ex aequo mit einem zweiten Kandidaten als Bester hervorgegangen. Und ist es dann leider doch nicht geworden.

Kärnten
11.03.2026 17:00
