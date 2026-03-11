Trump bestellte zu große Schuhe für seine Minister

Der US-Präsident ist bekannt dafür, die Kleidung seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu kommentieren. So kritisierte er einmal, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus keinen Anzug trage. Als Selenskyj bei einer anderen Gelegenheit zu einem eleganten Kleidungsstück griff, lobte ihn der Republikaner. Ursprünglich hatte der ukrainische Präsident seit Kriegsbeginn bewusst immer zu schlichter Kleidung gegriffen, um unter anderem Solidarität mit seinem Land zu zeigen.