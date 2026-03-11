Tragen sie dennoch
Trump bestellte zu große Schuhe für seine Minister
Laut US-Medien hat US-Präsident Donald Trump Anzugschuhe für seine Minister bestellt. Da er die Größe nur geschätzt hat, sind sie zum Teil jedoch zu groß. Die Schuhe würden dennoch getragen, heißt es. „Alle Jungs tragen sie“, sagte eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses.
Wie ntv berichtete, sind damit etwa Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und Handelsminister Howard Lutnick gemeint. Manche würden sich nicht trauen, die Schuhe nicht zu tragen, berichtete der Account Republicans against Trump auf der Plattform X. Demnach hat Trump ungefähr 145 Dollar (umgerechnet etwa 125 Euro) pro Paar Schuhe ausgegeben. Laut dem Bericht handelt es sich um Anzugschuhe der Marke Florsheim.
Der US-Präsident hat die Größe seiner Regierungsmitglieder demnach nur geschätzt, anschließend Bestellungen aufgegeben und sie den Auserwählten zukommen lassen. Manchmal unterschreibe er die Schuhbox auch oder bringe einen kurzen Gruß an, berichtete das „Wall Street Journal“. In Kabinettsitzungen habe Trump schließlich nachgefragt, ob die Minister ihr Geschenk schon erhalten hätten.
Hier sehen Sie Bilder von den zu großen Schuhen:
Vance plauderte aus dem Nähkästchen
Möglicherweise ist das der Grund dafür, dass ein Teil die Schuhe trägt, obwohl sie offensichtlich zu groß sind, wie Fotos belegen. Vizeminister Vance sagte, dass Trump im Dezember ein wichtiges Treffen unterbrochen habe, nur um ihn und Rubio wegen „schäbiger“ Schuhe zurechtzuweisen. Man könne über einen Mann viel anhand seiner Schuhe sagen, soll Trump gemeint haben.
Der US-Präsident ist bekannt dafür, die Kleidung seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu kommentieren. So kritisierte er einmal, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus keinen Anzug trage. Als Selenskyj bei einer anderen Gelegenheit zu einem eleganten Kleidungsstück griff, lobte ihn der Republikaner. Ursprünglich hatte der ukrainische Präsident seit Kriegsbeginn bewusst immer zu schlichter Kleidung gegriffen, um unter anderem Solidarität mit seinem Land zu zeigen.
