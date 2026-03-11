Nach schwerem Sturz: Snowboarder (35) verstorben

Traurige Nachricht kommt aus der Klinik in Innsbruck. Dort ist ein 35-jähriger Wintersportler an den Folgen eines schweren Sturzes im Skigebiet Hochzillertal verstorben. Der Unfall hatte sich vergangene Woche ereignet.
Der folgenschwere Unfall hatte sich am 4. März gegen 13.30 Uhr ereignet. Der 35-Jährige aus Italien war im Skigebiet Hochzillertal im Gemeindegebiet von Aschau mit seinem Snowboard auf einer rot markierten Piste unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wintersportler selbst verschuldet zu Sturz gekommen und mit schweren Kopfverletzungen liegen geblieben.
Der Italiener wurde von der Pistenrettung erstversorgt und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Dort kämpften die Ärzte um das Leben des Schwerverletzten – letztlich aber vergeblich. Der 35-Jährige ist einige Tage nach seinem Unfall verstorben.
