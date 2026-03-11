Nach schwerem Sturz: Snowboarder (35) verstorben

Der folgenschwere Unfall hatte sich am 4. März gegen 13.30 Uhr ereignet. Der 35-Jährige aus Italien war im Skigebiet Hochzillertal im Gemeindegebiet von Aschau mit seinem Snowboard auf einer rot markierten Piste unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wintersportler selbst verschuldet zu Sturz gekommen und mit schweren Kopfverletzungen liegen geblieben.