Warum es vier ORF-Chefs in einem Jahr geben könnte

Dass es im Fall des Rücktritts eines ORF-Generaldirektors keinen automatischen Nachfolger gibt, weil schlicht kein Vize existiert, ist für viele Bürger an sich schon eine eigenwillige Regelung. Stattdessen muss Ingrid Thurnher heute, Donnerstag, erst dem Stiftungsrat vorgeschlagen und dann von diesem mit der „vorläufigen Geschäftsführung“ betraut werden.