So frisst die Teuerung unsere Lohnerhöhungen auf

Wohin gingen die Lohnerhöhungen? Die kurze Antwort auf diese Frage würde lauten, dass die Inflation sie quasi aufgefressen hat. Ganz so einfach hat es sich die Tiroler Arbeiterkammer (AK) aber nicht gemacht. Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer beauftragte die Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) mit einer Studie.