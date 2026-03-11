Prevc: „Flüge über 300 Meter nur Frage der Zeit“

Mit 24 Weltcupsiegen, acht WM-Medaillen (darunter dreimal Gold im Skifliegen!) ist Peter Prevc (33) einer der erfolgreichsten Skispringer der Geschichte. Mit der „Krone“ spricht er über seine erfolgreichen Geschwister Nika und Domen, den bevorstehenden Ausbau seiner Heimschanze in Planica und die Zukunft des Skifliegens.
Familie Prevc aus Slowenien mischt seit Jahren die Skisprung-Szene auf. Peter, dreifacher Weltmeister im Skifliegen, machte den Anfang, hatte 2016 ein absolutes Sternjahr mit 15 Siegen im Weltcup. Bruder Domen und Schwester Nika haben heuer die großen Kristallkugeln bereits fix – Domen fehlen nur zwei Erfolge auf die tolle Saison seines Bruders vor zehn Jahren. „Ich bin sicher, dass er all meine Rekorde brechen wird“, sagt Peter bei seinem Besuch in Klagenfurt im „Krone“-Interview.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.