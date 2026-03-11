Prevc: „Flüge über 300 Meter nur Frage der Zeit“

Familie Prevc aus Slowenien mischt seit Jahren die Skisprung-Szene auf. Peter, dreifacher Weltmeister im Skifliegen, machte den Anfang, hatte 2016 ein absolutes Sternjahr mit 15 Siegen im Weltcup. Bruder Domen und Schwester Nika haben heuer die großen Kristallkugeln bereits fix – Domen fehlen nur zwei Erfolge auf die tolle Saison seines Bruders vor zehn Jahren. „Ich bin sicher, dass er all meine Rekorde brechen wird“, sagt Peter bei seinem Besuch in Klagenfurt im „Krone“-Interview.