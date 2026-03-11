Schmidt warnt: „Erinnert mich an dunkle Zeiten“

Drei Monate vor dem Anpfiff wird die WM von der unsicheren Weltlage (höflich formuliert) überschattet. Dem konnte und wollte auch Michaela Schmidt, Staatssekretärin für Sport, und ÖFB-Aufsichtsratvorsitzender Josef Pröll beim WM-Summit von sportsbusiness.at in Wien am Mittwoch nicht ausweichen. Die Spitzenpolitikerin fand klare Worte über die Entwicklungen in den USA: „Ich sehe es kritisch, wie mit der Bevölkerung umgegangen wird. Stichwort ICE. Die offenen Drohungen gegen Länder, die Infos, die die Einreise betreffen, die Offenlegung der sozialen Medien – das erinnert mich sehr an dunkle Zeiten in Österreich.“