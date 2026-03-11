Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

WM in den USA

Schmidt warnt: „Erinnert mich an dunkle Zeiten“

Fußball National
11.03.2026 18:30
Staatssekretärin Schmidt (li.) und Pröll sehen die Entwicklungen vor der WM kritisch
Staatssekretärin Schmidt (li.) und Pröll sehen die Entwicklungen vor der WM kritisch(Bild: Krone KREATIV/sportsbusiness.atkreativkreaeaa)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Das ÖFB-Kontingent für die kommende Weltmeisterschaft ist bereits ausverkauft. Für die rot-weiß-roten Fans wird in den USA aufgrund der aktuellen Lage eine eigene „Taskforce“ eingerichtet. Klare Worte gibt es von Josef Pröll und Michaela Schmidt.

0 Kommentare

Drei Monate vor dem Anpfiff wird die WM von der unsicheren Weltlage (höflich formuliert) überschattet. Dem konnte und wollte auch Michaela Schmidt, Staatssekretärin für Sport, und ÖFB-Aufsichtsratvorsitzender Josef Pröll beim WM-Summit von sportsbusiness.at in Wien am Mittwoch nicht ausweichen. Die Spitzenpolitikerin fand klare Worte über die Entwicklungen in den USA: „Ich sehe es kritisch, wie mit der Bevölkerung umgegangen wird. Stichwort ICE. Die offenen Drohungen gegen Länder, die Infos, die die Einreise betreffen, die Offenlegung der sozialen Medien – das erinnert mich sehr an dunkle Zeiten in Österreich.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
11.03.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
317.617 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.515 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
180.584 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1807 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1244 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
So viel kostet der Krieg ++ Neuer Ölpreis-Schock?
1083 mal kommentiert
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
WM in den USA
Schmidt warnt: „Erinnert mich an dunkle Zeiten“
Krone Plus Logo
Netzer & Orie
Die zwei Baumeister des Altacher Erfolges
Muskelverletzung
Rapid muss wochenlang auf Youngster verzichten
Salzburgs Misere
Schuster-Klartext: „Einfach mal die Klappe halten“
Zweite Liga
FAC und Liefering gewinnen Nachtragsspiele
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf