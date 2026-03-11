Vorteilswelt
Bei Paralympics

Ukrainisches Team beklagt unfaire Behandlung

Wintersport
11.03.2026 18:34
Das ukrainische Team fühlt sich bei den Paralympics unfair behandelt.
Das ukrainische Team fühlt sich bei den Paralympics unfair behandelt.(Bild: APA/EPA/SERGEI CHIRIKOV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Team der Ukraine beklagt bei den Winter-Paralympics in Italien Repressalien durch das Internationale Paralympics Komitee (IPC) und das Organisationskomitee. Man sehe „sich gezwungen zu erklären“, dass die Nationalmannschaft, ihre Athleten und Trainer seit Beginn der Spiele systematischem Druck seitens Vertretern des IPC und der Organisationen der Spiele ausgesetzt waren“, hieß es in einem Statement des ukrainischen Paralympics Komitees.

Das IPC sei überrascht über diese Stellungnahme, teilte ein Sprecher auf dpa-Anfrage mit. Das nationale Paralympics Komitee habe weder über die Treffen der Chefs de Mission, dem offiziellen Kommunikationskanal, noch über andere Kanäle außer den Medien Bedenken geäußert. „Wir haben zwar Verständnis für die Situation der ukrainischen Bevölkerung, doch dieses Verständnis erlaubt es dem NPC Ukraine nicht, gegen die Regeln dieser Spiele zu verstoßen“, hieß es.

Ohrringe und Schals abgenommen
In seinem offenen Brief zählt das ukrainische Paralympics Komitee vier Beispiele für die Vorwürfe auf. So habe Oleksandra Kononowa nach ihrem Sieg im Biathlon-Sprint bei der Siegerehrung ihre Ohrringe in den Landesfarben blau und gelb sowie der Aufschrift „Stop War“ herausnehmen müssen. Ein Vertreter des IPC habe rüde versucht, sie ihr wegzunehmen, schrieb der Verband. Das IPC bestätigte, dass Kononowa ihre Ohrringe abnehmen musste, sie sei aber höflich darum gebeten worden und habe zugestimmt.

(Bild: EPA/Remi Vallat for OIS/IOC HANDOUT)

Nach Angaben des ukrainischen Paralympics Komitees musste die ukrainische Flagge vor dem Quartier im paralympischen Dorf abgenommen und an einer weniger sichtbaren Stelle wieder aufgehängt werden. Der Familie von Biathlet Taras Rad, Sieger im Biathlon-Sprint und Dritter im Einzel, sei durch Vertreter des IPC und des Organisationskomitees Fahnen und Schals mit ukrainischen Ornamenten abgenommen worden. Auch sei eine tägliche Zusammenkunft am Abend im Gemeinschaftsraum der Unterkunft, die sich das ukrainische Team mit anderen Mannschaften teilt, für unzulässig erklärt worden.

Lesen Sie auch:
Nur 28 von 55 teilnehmenden Nationen waren dabei.
Wenig stimmungsvoll
Eröffnung der Paralympics von Boykott überschattet
06.03.2026

IPC weist Russland-Nähe zurück
Zugleich wirft das ukrainische Paralympics Komitee dem IPC „seit langem die offensichtliche, besondere Loyalität“ gegenüber den Paralympischen Komitees von Russland und Belarus vor. Das IPC wies den Vorwurf zurück. Die Entscheidung, den Ausschluss von Russland und Belarus aufzuheben, sei im vergangenen September von den Mitgliedsverbänden auf der Generalversammlung demokratisch getroffen worden und nicht vom IPC-Vorstand oder dem IPC-Management-Team.

Russische Sportler wieder dabei
Bei den Winter-Paralympics in Mailand, Cortina d‘Ampezzo und Tesero dürfen Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor vier Jahren wieder unter nationalen Symbolen bei einer Sport-Großveranstaltung antreten. Für die alpine Super-G-Siegerin Warwara Worontschichina wurde bei der Siegerehrung erstmals seit 2014 in Sotschi bei Paralympics nicht nur die russische Fahne gehisst, sondern auch die Hymne gespielt.

Wintersport
11.03.2026 18:34
