Nemi (5) zwischen Spitälern hin- und hergeschickt

Wegen Angriffen
Der fünfjährige Nemi hat eine seltene Form von Epilepsie. Die Mutter erzählt der „Krone“ von Monaten voller Spitalsbesuche sowie Rückschlägen und zeigt damit Lücken in der Versorgung auf.
Ein Jahr lang dauert sie schon, die Odyssee von Viktoria B. und ihrer Familie. Nach einem plötzlichen Krampfanfall erfuhren sie im Jänner 2025 von der Epilepsie-Erkrankung ihres fünfjährigen Sohnes Nemi. Eine gutartige, hieß es zuerst. Doch die Medikamente halfen nichts.
Wenig später dann der Schock: Nemi leidet an einer seltenen Form von Epilepsie. Der Bub bekam fortan Cortisonstoßtherapien in der Klinik Ottakring. Doch auch die halfen kaum. Vielmehr verschlimmerten sich die Nebenwirkungen.
