Nemi (5) zwischen Spitälern hin- und hergeschickt

Ein Jahr lang dauert sie schon, die Odyssee von Viktoria B. und ihrer Familie. Nach einem plötzlichen Krampfanfall erfuhren sie im Jänner 2025 von der Epilepsie-Erkrankung ihres fünfjährigen Sohnes Nemi. Eine gutartige, hieß es zuerst. Doch die Medikamente halfen nichts.

Wenig später dann der Schock: Nemi leidet an einer seltenen Form von Epilepsie. Der Bub bekam fortan Cortisonstoßtherapien in der Klinik Ottakring. Doch auch die halfen kaum. Vielmehr verschlimmerten sich die Nebenwirkungen.