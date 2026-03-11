Gleich drei Bayern-Spieler gegen Atalanta verletzt

Erneut auf der Verletztenliste

Davies und Musiala waren erst vor wenigen Wochen nach langen Verletzungspausen in den Kader der Bayern zurückgekehrt, nun muss Trainer Vincent Kompany erneut auf die beiden Leistungsträger verzichten. Auch Urbig wird wohl im Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen am Samstag fehlen. Da auch Manuel Neuer aktuell an einem Muskelfasereinriss laboriert, wird wohl Sven Ulreich gegen die „Werkself“ einspringen.