Gleich drei Bayern-Spieler gegen Atalanta verletzt

Der 6:1-Kantersieg des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo in der Champions League hatte seinen Preis. Mit Alphonso Davies, Jamal Musiala und Jonas Urbig haben sich gleich drei Spieler verletzt, wie der Klub am Mittwoch bekannt gab.
„Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Bei Torhüter Jonas Urbig wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Jamal Musiala laboriert an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“, erklärte der deutsche Rekordmeister.
Erneut auf der Verletztenliste
Davies und Musiala waren erst vor wenigen Wochen nach langen Verletzungspausen in den Kader der Bayern zurückgekehrt, nun muss Trainer Vincent Kompany erneut auf die beiden Leistungsträger verzichten. Auch Urbig wird wohl im Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen am Samstag fehlen. Da auch Manuel Neuer aktuell an einem Muskelfasereinriss laboriert, wird wohl Sven Ulreich gegen die „Werkself“ einspringen.
„Es ist schade. Wir dürfen uns das Momentum aber nicht wegnehmen lassen“, kommentierte Kompany den Ausfall des Trios. In der Bundesliga führt der FC Bayern mit elf Punkten Vorsprung auf Verfolger Dortmund, in der Champions League scheint das Ticket zum Viertelfinale nach dem klaren Sieg am Dienstag bereits als nahezu gelöst.
